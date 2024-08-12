Bolu'da kontrolden çıkan tır şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada tır sürücüsü yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Nallıhan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bilal Şen yönetimindeki 68 ACF 527 plakalı tır, Yüzüncü Yıl mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, ambulansla Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU