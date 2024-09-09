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Bolu'da Kontrolden Çıkan Soda Yüklü Tır Devrildi

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Bolu'da meydana gelen kazada soda yüklü tır devrildi. Sürücü yara almadan kurtuldu.

Bolu'da kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi. Meydana gelen kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza, Mudurnu-Akyazı kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypazarı'ndan Akyazı istikametinde seyreden Hamdi Ç. yönetimindeki 06 DP 7279 plakalı soda yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatarak araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sürücünün sağlık kontrolleri yapıldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreli trafiğe kapatıldı. Vinç yardımıyla yolda devrilen tır, bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafik tekrar normal seyrine döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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