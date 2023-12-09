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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Traktör Bayisine Girdi, 2 Kişi Yaralandı

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Bolu'da D-100 karayolunda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil traktör bayisine girdi. Kazada araçtan fırlayan bir kadının ayağı demir kapıya sıkıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkarak traktör bayisine girdi, araçtan fırlayan kadının ayağı demir kapıya sıkıştı: 2 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda kontrolden çıkan bir otomobil traktör bayisinin demir kapısını kırarak içerisine girdi. Kaza esnasında araçtan fırlayan kadının ayağı demir kapıya sıkıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Çıkınlar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Sezgin K. yönetimindeki 14 ABU 227 plakalı otomobil, Çıkınlar Mahallesi mevkiinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan traktör bayisinin demir kapısını kırarak içerisinde girdi ve park halindeki araca çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Sezgin K. yaralanırken, Kaza esnasında araçtan dışarıya fırlayan Yasemin Ç.'nin ayağı demir kapıya sıkışarak yaralandı. Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü demir kapıya sıkışan kadın kurtarılırken, 'Abla' diyerek feryat etti. İtfaiye ekipleri tarafından ayağı demir kapıya sıkışan Yasemin Ç. bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulanslarda ilk tedavileri yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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