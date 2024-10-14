Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Tepetaklak Oldu, Sürücü Yaralandı

Bolu'da kontrolden çıkarak tepetaklak olan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Yumrukaya mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.K. idaresindeki 14 ACP 388 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada sürücü araçta sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - BOLU