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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Uçtu

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Su Kanalına Uçtu
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Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki su kanalına uçarak tepetaklak oldu. Sürücü yaralanırken, yolcu kazadan yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil su kanalına uçtu. Tepetaklak olan araçta sürücü yaralanırken, yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde seyreden S.T. yönetimindeki 14 AAG 906 plakalı otomobil Kasaplar Mezarlığı önünde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Su kanalında tepetaklak olan araç içerisinde sürücü S.T. ve yanında yolcu konumunda bulunan F.T. vatandaş kaldı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaş, araç içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan S.T., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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