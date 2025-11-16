Haberler

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Devrildi, Sürücü ve Eşi Sağ Kurtuldu

Güncelleme:
Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana gelen kazada, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü Ahmet Ç. ve eşi kazayı yara almadan atlattı.

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Sürücü ile eşi kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç. yönetimindeki otomobil, Yedigöller yolunda virajı döndüğü sırada gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole devrildi. Sürücü Ahmet Ç. ve eşi kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

