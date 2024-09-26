Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Refüje Çarptı: Sürücü Yaralandı

Bolu'da kontrolden çıkarak refüje çarpan Tofaş marka otomobil hurdaya döndü. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Akçakavak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Ş.A. yönetimindeki 67 EU 072 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak refüje savruldu. Betona ve ağaçlara çarpan otomobil adeta hurdaya döndü. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ş.A. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Ş.A. ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. - BOLU