Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Araçlara Çarptı

Bolu'nun Kültür Mahallesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kaza sonrası olay yerine gelen sürücünün babası ise oğluna, "Kendine zarar verseydin herkesin aracına vurdun" dedi.

Kültür Mahallesi'nde seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle yoldan çıkarak park halinde bulunan araçlara çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. 2 aracın zarar gördüğü olayda yaralanan olmadı. Kaza sonrası sürücünün babası olay yerine geldi. Sinirli babayı çevredeki vatandaşlar "canına zarar gelmemiş, sakin olun" diyerek babayı yatıştırmaya çalıştı. Sinirli baba ise vatandaşlara dönerek, "Kendine zarar verseydi herkesin aracına zarar vurmuş" diyerek tepki gösterdi. Kaza nedeniyle araçlarda maddi hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU