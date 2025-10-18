Haberler

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil İki Araca Çarptı

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarparak üzerlerine çıktı. Olaydan sonra sürücü kaçarken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil, park halindeki iki araca çarparak üzerlerine çıktı. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Alpağutbey Mahallesi Behiye Baysal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Akın B. idaresindeki 14 AAL 454 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 34 ZEV 43 ve 35 AKH 261 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, diğer iki otomobilin üzerine çıkarak asılı kaldı. Kaza sonrası sürücü Akın B. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, 3 araçta maddi hasar meydana geldi. Akın B.'ye ait otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
