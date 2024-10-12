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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
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Bolu'da Gölköy Baraj Göleti çevresinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili yol kenarına devrildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Bolu'da Gölköy Baraj Göleti'nin etrafında kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Gölköy Baraj Göleti'nin etrafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl etrafında turlayan S.S. yönetimindeki 14 GL 567 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Z.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada yaralananlara ilk müdahale yapıldı. Ardından hafif yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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