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Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı

Bolu'da Kontrolden Çıkan Otomobil Bariyerlere Çarptı
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Anadolu Otoyolu'nda bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, 'Bir anlık dalgınlık, olan oldu' dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerlere çarparak 30 metre sürüklendi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, "Bir anlık dalgınlık, olan oldu" dedi.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Hasan Üney yönetimindeki 06 DKG 437 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Bariyerlere çarpması sonucu yaklaşık 30 metre sürüklenen otomobilin ön kısmı kağıt gibi ezildi. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan Hasan Üney'e gerekli kontrolü yapan sağlık ekipleri merkeze geri dönüş yaptı. Jandarma ekipleri tarafından yolda dubalarla güvenlik önlemleri alındı. Kazanın meydana geldiği bölgede trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Otomobilin yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı tekrar normal seyrine döndü.

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Hasan Üney, "Bir anlık dalgınlık. Olan oldu, bunun anlatımı yok" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Otomobil Güvenlik 3-sayfa trafik Yaşam Kaza bolu

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