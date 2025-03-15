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Bolu'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Tarlaya Uçtu

Bolu'da Kontrolden Çıkan Kamyonet Tarlaya Uçtu
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Bolu'nun Gerede ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan bir kamyonet, tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet tarlaya uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'dan Gerede istikametine giden 55 RG 372 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet, yoldan çıkarak yaklaşık 10 metre aşağıdaki tarlaya uçtu. Araç içerisinde bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü ve yolcu ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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