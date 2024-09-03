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Bolu'da Kontrolden Çıkan Cip Tepetaklak Oldu

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Bolu'nun Karacasu beldesinde bir cip su kanalına uçarak tepetaklak oldu. Kazayı yara almadan atlatan 2 kişi vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Bolu'da kontrolden çıkan bir cip, su kanalında tepetaklak oldu. Araçta bulunan ve yara almadan kazayı atlatan 2 kişi vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Olay, Karacasu beldesinde Okul Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden F.E. yönetimindeki 14 EF 562 plakalı cip kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarında bulunan su kanalına uçtu. Su kanalında tepetaklak olan araç içerisinde sürücü F.E. ve yanında yolcu konumunda bulunan vatandaş kaldı. Çevredekilerin fark etmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Vatandaşların yardımıyla sürücü ve yolcu konumunda bulunan vatandaş, araç içerisinden çıkarıldı. Sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Olaylar 3-sayfa Güncel Yaşam bolu

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