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Bolu'da Kontrolden Çıkan Cip Kaza Yaptı, İki Yaralı

Bolu'da Kontrolden Çıkan Cip Kaza Yaptı, İki Yaralı
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Bolu'da sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan bir cip, bir kafeye ve park halindeki araçlara çarptı. Kazada iki kişi hafif yaralandı.

BOLU (İHA) – Bolu'da sürücüsünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkan bir cip, önce kafenin masalarına ardından park halindeki 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç 1 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kafenin masalarına çarpan cip, 2 kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.

Kaza, Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta, meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde seyreden Ş.T. idaresindeki 34 BA 9873 plakalı cip, sürücüsünün rahatsızlanması nedeniyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan cip, önce kafenin bahçe kısmına çarptı. Cip, daha sonra, park halindeki 1 cip, 1 minibüs, 1 hafif ticari araç 1 otomobil ve 2 motosiklete çarptı. Kazada toplam 7 araçta ve kafede maddi hasar oluştu. Kafenin önündeki masaya da çarpan cip, kafede oturan iki kişinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif şekilde yaralanan vatandaşlar ayakta tedavi edildi. Kaza anları ise saniye saniye bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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