Bolu'da Kontrolden Çıkan Araç Menfeze Yuvarlandı
Bolu Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan otomobil menfeze yuvarlandı. Araçta bulunan 4 kişi, yara almadan kurtulup otostopla şehir merkezine gitti.
Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil menfeze yuvarlandı. Aracın içinden yara almadan kurtulan 4 kişinin otomobili bırakarak otostopla şehir merkezine gittikleri iddia edildi.
Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolunda şehir merkezi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 CAR 252 plakalı otomobil, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, menfezden aşağı yuvarlandı. Araç içerisinden yara almadan kurtulan 4 kişinin aracı kaza yerinde bırakarak, otostopla şehir merkezine gittikleri iddia edildi. Otomobilde maddi hasar meydana geldi. - BOLU