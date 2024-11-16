Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı, Bir Yaralı

Bolu'da Kontrolden Çıkan Araç Kaza Yaptı, Bir Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, orta refüjdeki kaldırıma çarptı. Araçta bulunan bir kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil, orta refüjde bulunan kaldırıma çarptı. Otomobilde yolcu olan 1 kişi yaralandı. Sürücünün ise kazanın ardından olay yerinden gittiği öğrenildi.

Kaza, Sağlık Mahallesi Yelki Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kanal Yolu'nda seyreden Baran D. idaresindeki 14 ABU 186 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan beton kaldırıma çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada yolcu konumunda bulunan Semih Y. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcu Semih Y., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü Baran D.'nin ise olay yerinden gittiği öğrenildi. Hurdaya dönen otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

Özel, AK Parti'nin olası cumhurbaşkanı adaylarını saydı

 Ahmet Türk'ü ziyaret eden İmamoğlu'nun Mardin'e girişi dikkat çekti

İmamoğlu'nun kente girişine bakın

 Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markanın dönerinden çıkanlar şoke etti
Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Arka Sokaklar 690. bölüm tek parça full HD izle! Danilo Şef kime kaşık attı 16 Kasım Cumartesi? Kızılcık Şerbeti 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 84. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! 16 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 16 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 16 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 16 Kasım Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kızılcık Şerbeti 76. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle! 1992 Barcelona Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanarak Türkiye'nin olimpiyat madalyası alan ilk kadın sporcusu olan Hülya Şenyurt hangi branştır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.