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Bolu'da Kömür Ocağında Feci İş Kazası: 37 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

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Bolu'da bir kömür ocağında çalışma esnasında vagona sıkışan 37 yaşındaki işçi İsa Ceylan hayatını kaybetti. Olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ceylan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yerin 150 metre altında feci şekilde can verdi

BOLU - Bolu'da kömür ocağında yerin 150 metre altında vagona sıkışan 37 yaşındaki işçi feci şekilde can verdi.

Olay, Mengen İlçesine bağlı Gökçesu Beldesi'nde Üçpınar Madencilik firmasının kömür ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür ocağında çalışan 37 yaşındaki İsa Ceylan bakım için girdiği madende hareket eden vagonların arasında sıkıştı. Yerin 150 metre altında iş kazası geçiren Ceylan'ın durumunu gören mesai arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde İsa Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceylan'ın cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından cenaze nakil aracıyla hastane morguna kaldırıldı. 37 yaşındaki Bartınlı İsa Ceylan'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu'da Kömür Ocağında Feci İş Kazası: 37 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

İş Kazası İnceleme Güvenlik 3-sayfa Sağlık Bolu

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