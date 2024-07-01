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Bolu'da Koçumlar köyünde ahşap ev yangında küle döndü

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Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Koçumlar köyü yaylasında bulunan tek katlı ahşap ev, çıkan yangın sonucunda küle döndü. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

Bolu'da Koçumlar köyü yaylasında bulunan tek katlı ahşap ev çıkan yangında küle döndü.

Yangın, Gerede ilçesine bağlı Koçumlar köyünün yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yayla evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm evi sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından alev alev yanan ev küle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gerede Bolu Olay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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