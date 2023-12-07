Bolu'da Kırmızı Işıkta Geçen Tır Otomobile Çarptı

Kırmızı ışıkta geçen tır, çarptığı otomobili yolda ters döndürdü: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda Üniversite Kavşağı'nda kırmızı ışıkta geçen tır, otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda Üniversite Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden Orhan Altundağ yönetimindeki 16 ABG 04 plakalı tır, Üniversite Kavşağı'ndaki trafik ışıklarının kırmızı yandığı esnada geçti. Kırmızı ışıkta geçen tır, o esnada kavşaktan dönmek üzere olan Tekin Güven idaresindeki 07 BAB 420 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil yol üzerinde ters istikamete döndü. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü Tekin Güven, sağlık ekiplerince tedbir amaçlı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırmızı ışıkta geçen tır sürücüsüne ise kanun gereği polis ekipleri tarafından ceza kesildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.