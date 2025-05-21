Bolu'da Kırmızı Işıkta Geçen Bisikletliye Tır Çarptı

Bolu'da Kırmızı Işıkta Geçen Bisikletliye Tır Çarptı
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Bolu'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bisikletli genç, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'da kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bisikletli genç, tırın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, geçtiğimiz yıl ulaşıma açılan Güney Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. (19) idaresindeki bisiklet, kırmızı ışık ihlali yaptığı sırada ana yolda seyreden Ç.Y. yönetimindeki 14 GD 513 plakalı tırla çarpıştı. Tırın çarpmasıyla bisikletli genç aracın altına girdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tırın altından çıkarılan A.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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