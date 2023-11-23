Bolu'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri ve Jandarma Dedektifleri ( Jasat ) tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Edinilen bilgiye göre, ekipler tarafından kent genelinde ayrıntılı istihbari çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde 'Yetkisi Olmadığı Halde Resmi Sıfat Tanıtarak Hırsızlık ve Hakaret' suçundan hakkında 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.S., 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçundan 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.M. ve 'Çocuğu veya Beden ve Ruh Sağlığı Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Öldürme Suçundan' hakkında 16 yıl 4 ay hapis cezası bulunan N.A. isimli şahıs yakalandı. Asayiş ekipleri ve JASAT tarafından yakalanan şahıslar adliyeye götürüldü. Adliyede işlemleri tamamlanan U.S., Y.M. ve N.A. tutuklanarak cezaevine götürüldü. - BOLU