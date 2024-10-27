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Bolu'da Kaza Sonrası Trafik Fermuar Yöntemiyle Açıldı

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Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazası nedeniyle yol tıkanmıştı. Polis ekiplerinin uyguladığı fermuar yöntemiyle trafik kısa sürede yeniden akmaya başladı. Yaralanan bir vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tıkanan yol, polis ekiplerinin fermuar yöntemiyle açıldı

BOLU - Bolu'da kaza nedeniyle tıkanan yol, polis ekiplerine fermuar yöntemiyle açıldı. Olay yerine giden polis ekipleri kaza nedeniyle sıkışan trafiği kısa süre içerisinde eritti.

Bolu'da öğle saatlerinde D-100 kara yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri sevk edildi. Alternatif yollardan olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik durdu. Kaza yerine ulaşmak isteyen polis ekiplerine sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kısa sürede hem kazaya hem de sıkışan trafiğe müdahale etti. Ekiplerin yönlendirmesiyle sıkışan trafik kısa sürede açıldı.

Bolu'da Kaza Sonrası Trafik Fermuar Yöntemiyle Açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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