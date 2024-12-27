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Bolu'da Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Saplandı

Bolu'da Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Bariyerlere Saplandı
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TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere saplanarak ağır hasar aldı. Araçta bulunan sürücü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Tavan ve motoru farklı yerlere savrulan aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 42 AYJ 257 plakalı Hyundai marka kiralık otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Tavanı ve motoru kopan aracın sürücüsü, otomobilde sıkışarak ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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