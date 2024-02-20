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Bolu'da Kaza: 1'i Çocuk 3 Kişi Yaralandı

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Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen kazada, hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da D-100 kara yolunda hafif ticari aracın çarptığı otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden H.B. idaresindeki 14 BD 427 plakalı Tofaş marka otomobile, aynı yönde giden A.S. yönetimindeki 14 AE 109 plakalı Peugeot marka hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan Tofaş marka otomobil takla attı. Tepetaklak olan otomobil içerisinde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından D-100 kara yolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak trafik akışı sanayi sitesinin alternatif yolundan sağlandı. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı tekrar normal seyrine döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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