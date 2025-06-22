Bolu'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kız Çocuğu 4 Saat Sonra Bulundu

Bolu'da Kaybolan Zihinsel Engelli Kız Çocuğu 4 Saat Sonra Bulundu
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Bolu'nun Kütüklü Yaylası'nda piknik yaparken kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, ormanda 4 saat sonra başka bir köyde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bolu'da Kütüklü Yaylası'nda ailesiyle piknik yaptığı esnada ormanda kaybolan 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, 4 saat sonra başka bir köyde bulundu.

Bolu'nun Abant bölgesindeki Kütüklü Yaylası'nda ailesiyle birlikte vakit geçiren 8 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğu, saat 17.00 sıralarında kayboldu. Küçük kızın yayla çevresinde gözden kaybolması üzerine ailesi durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Bolu ve Düzce AFAD, BAKE, jandarmaya bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına çevredeki köylüler de destek verdi. Ormanlık alanda başlatılan kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları sürerken, küçük kızdan sevindirici haber geldi.

Yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Yeniyurt köyünde 4 saat sonra bulunan 8 yaşındaki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük kızın, ormanlık alanda tek başına yürüyerek köye ulaştığı bildirildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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