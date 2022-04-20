Bolu'da 6 gündür haber alınamayan vatandaşı arama çalışması başlatıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da 6 gündür haber alınamayan vatandaşı arama çalışması başlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Bolu'da 6 gündür haber alınamayan vatandaşı arama çalışması başlatıldı

Bolu'da ailesinin 6 gündür haber alamadığı 71 yaşındaki İsmail Demir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bolu'da ailesinin 6 gündür haber alamadığı 71 yaşındaki İsmail Demir'in bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan 71 yaşındaki İsmail Demir, 15 Nisan tarihinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Ailesi ve köylüler tarafından köy çevresinde aranan Demir bulunamayınca ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Demir'in yaşadığı köye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Demir'in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title