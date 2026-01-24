Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Bolu'da farklı yönlerden kavşağa giren iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkez ilçesi Aktaş Mahallesi Gölcük Bulvarı mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 14 NA 087 plakalı otomobilin sürücüsü İ.İ., dönel kavşağa girip dönüş yaptığı sırada, İ.E. idaresindeki 14 EH 840 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada, 14 NA 087 plakalı otomobilde bulunan M.R. isimli vatandaş yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazada araçlar hasar alırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU