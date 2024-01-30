Bolu'da karlı yolda şambrelle kayan vatandaşların tehlikeli anları

Bolu'da karlı yolda aracın arkasına şambrel bağlayarak kayan vatandaşların tehlikeli anları kameraya yansıdı.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda tehlikeli anlar vatandaş kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın arkasına şambrel bağlayan vatandaşlar, yolda kayarak ilerledi. Araç yoğunluğunun bulunduğu park çevresinde, aracın arkasında kilometrelerce kayarak giden ve kendilerince eğlenen vatandaşlar tepkilere sebep oldu. O anlar saniye saniye vatandaş kamerasına yansıdı. - BOLU