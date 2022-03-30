Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kargo aracında 13 bin 733 paket kaçak sigara ve 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kargo aracında 13 bin 733 paket kaçak sigara ve 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a seyir halinde olan kargo aracında kaçak sigara ve tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerine kurulan uygulama noktasında şüpheli kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 13 bin 733 paket kaçak sigara ve 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü ise gözlem altına alındı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title