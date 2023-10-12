Bolu'da yaşanan bıçaklı kavgada bir kardeş hayatını kaybederken, diğer kardeş ise yaralandı. Sanık müebbet ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Bolu'da kardeşlerden birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin yargılanan sanık, müebbet ve 10 yıl hapisle cezalandırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklu yargılanan Sefa C. Ses ve Görüntüsü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Tutuksuz sanık Tolga B. ile olayda öldürülen Beyazıt Bestami A'ın annesi Meryem A. ile ağabeyi Muhammed A. ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Son sözleri sorulan Sefa C, pişman olduğunu belirterek, maktulün ailesinden özür diledi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 10 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın arkadaşı Tolga B'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 5 ay hapis cezası verildi.

Olay

Tabaklar Mahallesi Reşat Aker Sokak'ta, 24 Şubat 2022'de Beyazıt Bestami A. ve ağabeyi Muhammed A. ile Sefa C. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüştü. Sefa C. yanındaki bıçakla kardeşleri yaralayarak kaçmıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılan kardeşlerden Beyazıd Bestami A. kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Sefa C, Tolga B, U.G. (18) ve İ.B. (21) adliyeye sevk edilmiş, Sefa C. tutuklanmıştı.