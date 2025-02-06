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Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi

Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle Tır Devrildi
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Bolu'da meydana gelen kazada, kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan soda yüklü tır devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.

Bolu'da kar yağışı sebebiyle kontrolden çıkan soda yüklü tır, devrildi.

Kaza, Mudurnu ilçesi Taşkesti beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyreden Serkan Erol yönetimindeki 06 AR 865 plakalı soda yüklü tır, kar yağışı sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, şarampole devrildi. Kaza nedeniyle tır ve dorsesi yol kenarına savruldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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