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Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle 12 Kişi Mahsur Kaldı

Bolu'da Kar Yağışı Nedeniyle 12 Kişi Mahsur Kaldı
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Bolu'da etkili olan kar yağışı, Pürenli Yaylası'nda yolları kapattı ve 5 araçta bulunan 12 kişi mahsur kaldı. Ekipler, yolu açarak mahsur kalanları kurtardı.

Bolu'da kar kalınlığının 1,5 metreyi aştığı Pürenli Yaylası'nda yolun kapanması sonucunda 5 araçta bulunan 12 kişi yolda mahsur kaldı. Ekipler tarafından 12 kişi bulundukları yerden kurtarıldı.

Bolu'da 2 gündür aralıksız etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının 1 buçuk metreyi bulduğu Mudurnu ilçesine bağlı Ortaköy köyü mevkiindeki Pürenli Yaylası'nda yollar kapandı. 5 aracın güzergah üzerinde hareket edememesi nedeniyle araçlar içerisinde bulunan 12 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine Mudurnu İlçe Özel İdare ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle yolu açtı. Mahsur kalan kişiler yolun açılmasıyla kurtarıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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