Bolu'da Kamyonun Kasasından Düşen Odunlar Trafiği Aksattı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki kamyonda yüklü olan odunlar yola saçıldı. Gidiş-geliş olan yolda trafik aksadı. Sürücü durumu fark ederek kamyonu yol kenarına park etti. Vatandaşların yardımıyla odunlar toplandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde seyir halindeki kamyonda yüklü olan odunlar yola saçıldı. Gidiş-geliş olan yolda trafik aksadı.
Olay, Mudurnu-Yazılar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 ABU 929 plakalı kamyonun kasasında yüklü olan odunlar yola düşmeye başladı. Seyir halindeki kamyondan düşen onlarca odun yolda trafiği tehlikeye düşürdü. Sürücüsünün durumu fark etmesiyle kamyon yol kenarına park edildi. Yola saçılan odunlar nedeniyle bölgede trafik kısa süreli aksadı. Vatandaşların yardımıyla yoldan toplanan odunlar kamyona geri yüklendi. - BOLU