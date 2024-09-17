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Bolu'da Kamyonet ile Çarpışan Tofaş Otomobil Ezildi, 3 Yaralı

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Bolu'da meydana gelen kazada, Tofaş marka otomobil kamyonetle çarpışarak büyük hasar aldı. Kazada 3 kişi yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bolu'da kamyonetle çarpışan Tofaş marka otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağısoku Mahallesi'nde Yayla Yolu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şair Dertli Sokak üzerinde seyreden M.C.Ü.(17) idaresindeki 14 ES 888 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, Yayla Yolu Sokak üzerinde seyreden M.B. yönetimindeki 34 TK 7192 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada Tofaş, kağıt gibi ezildi. Kamyonet sürücüsü M.B., otomobilin sürücüsü M.C.Ü. ve yanında yolcu konumunda bulunan R.M.Ü.(16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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