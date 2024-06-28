Bolu'da Kamyon Tırın Dorsesine Çarptı ve Alev Aldı

Bolu'da bir kamyon, arıza yaparak duran tırın dorsesine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonda sıkışarak yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, yediemin otoparkına çekilen kamyon park halindeyken alev aldı.

Kaza, D-100 Karayolu Paşaköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Birol G. idaresindeki 06 BR 6046 plakalı tır arızalandı. Yolun sağ şeridinde kalan tıra aynı istikamette giden Özcan T. yönetimindeki 34 TP 5914 plakalı kamyon arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonun ön kabini kağıt gibi ezildi. Sürücü Özcan T. ise kamyon içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışarak yaralanan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından kamyon yoldan kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi. Kazaya karışan kamyon yaklaşık 2 saat sonra otoparkta birden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. - BOLU