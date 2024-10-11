Üye Girişi
Haberler

Bolu'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Bolu'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da kamyonla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Çaydurt bölgesi Çatakören köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatakören köyü yakınlarında Aykut D. yönetimindeki 14 DC 388 plakalı kamyon ile Abdurrahim A. 06 DS 1921 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Abdurrahim A. araçta sıkışarak yaralandı. Durum, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaralı sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Otomobil İtfaiye 3-sayfa Sağlık Kaza bolu

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı? Kara Ağaç Destanı canlı izle! Kara Ağaç Destanı 20. bölüm SON BÖLÜM TRT 1 HD izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.