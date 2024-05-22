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Bolu'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hisarözür köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göynük çevre yolunda seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 LF 350 plakalı kamyon, Mehmet D. yönetimindeki 54 E 1252 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mehmet D. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü önce İlçe Devlet Hastanesi'ne ardından da Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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