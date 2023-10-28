Bolu'da Kahvehanede Çıkan Kavga Sokağa Taştı

Bolu'da kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme-tokat kavga etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOLU'da kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan Kavga, sokağa taştı. Taraflar tekme- tokat kavga etti.

Olay, gece yarısı sıralarında Semerkant Mahallesi İhtiyaroğlu Sokak'ta meydana geldi. Kahvehanede oyun oynayanlar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Sokağa taşan kavgada 2 kişi yolun ortasında tekme tokat birbirine girdi, yanlarında bulunanlar ise onları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kahvehanede bulunanların polis ekiplerine de zorluk çıkarmasının ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.