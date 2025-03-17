Bolu'da Kafede Fritöz Yangını

Bolu'da bir kafede fritöz sebebiyle çıkan yangında mutfak bölümünde hasar meydana geldi.

Yangın, Tabaklar Mahallesi Börekçiler Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kafenin mutfak bölümündeki fritöz alev aldı. Kızgın yağların etrafa saçılmasıyla yangın büyüdü. Kafede oturan vatandaşlar tahliye edildi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Dumanlar içerisinde kalan kafede duman tahliye çalışması yapıldı. - BOLU