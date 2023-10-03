Bolu'da kafede çıkan kavgada erkek kadınlara yumruk attı

Bolu'da bir kafede bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgaya müdahale eden bir erkek, kadınlara arka arkaya yumruk attı. Kavga anları kameralara yansıdı.

BOLU'da bir kafede bilinmeyen bir nedenle iki kadın arasında başlayan kavgaya müdahale eden bir erkek de kadınlara arka arkaya yumruk attı. Kafede çalışanlar kavgayı güçlükle ayırırken o anlar kameralara yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Karaçayır Mahallesinde bulunan bir kafede meydana geldi. Kafede iki kadın arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınlar, tekme tokat birbirine girerken, kafe çalışanları da kavga eden kadınları ayırmaya çalıştı. Bu sırada kavgaya müdahale eden bir erkek ise üzerine gelen bir kadına arka arkaya yumruk attı. Kafede bulunanlar kadınları dışarıya çıkartmak isterken zor anlar yaşadı. Bir kişinin dışarı çıkarmak için ittiği bir kadın ise kafenin merdivenlerinden yuvarlandı. Kavga edenler daha sonra kafeden ayrılarak uzaklaştı. Kavga anları bir vatandaş tarafından görüntülendi. (DHA)