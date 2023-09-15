Bolu'da Kadın, Kendi Evini Benzinle Yakarak Sinir Krizi Geçirdi

Bolu'da bir kadın, eşi ve kayınvalidesiyle tartıştıktan sonra sinir krizi geçirerek evini benzinle yakmıştır. Kendisi ve kızı hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Yangın itfaiye tarafından söndürülmüştür.

BOLU'da, eşi ve kayınvalidesiyle tartışıp, sinir krizi geçiren K.Ş.(24) isimli kadın, kendisi ve kızı B.E.Ş.?nin (3) içinde bulunduğu evi benzin döküp ateşe verdi. Çevredekiler tarafından alevlerin arasından kurtarılan anne ile kızı, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Köroğlu Mahallesi Karga Tepesi Sokak'ta 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, K.Ş. isimli kadın, evde eşi A.Ş. ve kayınvalidesiyle tartıştı. Tartışma sonrası sinir krizi geçiren kadın, kızı B.E.Ş. ile yalnız kaldığı sırada eve benzin döküp ateşe verdi. Kısa sürede alevler tüm evi sardı. Evden alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, kadın ve kızını kurtarıp, İzzet Baysal Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Anne ve kıızı hastanede tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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Evin yanma anı

İtfaiyenin müdahalesi

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Haber-Kamera: Oğuzhan EKE/BOLU,(DHA)