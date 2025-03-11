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Bolu'da Kaçakçılıkla Mücadele: 7 Operasyon, 5 Şüpheli

Bolu'da Kaçakçılıkla Mücadele: 7 Operasyon, 5 Şüpheli
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Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen 7 kaçakçılık operasyonunda, 34 bin 800 dolu makaron, 21 bin 600 elektronik sigara likiti ve 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen 7 kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 3-9 Mart tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 34 bin 800 adet dolu makaron, 21 bin 600 adet elektronik sigara likiti, 500 paket kaçak sigara, 20 adet elektronik sigara ve 4 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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