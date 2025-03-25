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Bolu'da Kaçakçılık Operasyonları: 8 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Bolu'da Kaçakçılık Operasyonları: 8 Şüpheliye İşlem Yapıldı
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Bolu'da gerçekleştirilen 10 kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda 29 bin 800 dolu makaron, 730 paket kaçak sigara ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Bolu'da son bir haftada gerçekleştirilen 10 kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 17-23 Mart tarihleri arasında yürüttüğü kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, ekipler tarafından son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 29 bin 800 adet dolu makaron, 730 paket kaçak sigara, 1 adet sigara dolum makinesi, 1 adet kompresör, 1 adet pompalı tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 3 adet sahte çek ele geçirildi.

Olayla ilgili 8 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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