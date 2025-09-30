Bolu'da Kaçakçılık Operasyonları: 6 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da son 1 haftada gerçekleştirilen 6 kaçakçılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, 22-28 Eylül tarihlerinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 190 paket kaçak sigara ve 13 adet kaçak malzeme ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU