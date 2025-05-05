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Bolu'da Kaçakçılık Operasyonları: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı

Bolu'da Kaçakçılık Operasyonları: 4 Şüpheli Hakkında İşlem Başlatıldı
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Bolu'da yapılan 9 kaçakçılık operasyonunda 69 kg kıyılmış tütün, 100 paket kaçak sigara ve bir tabanca ele geçirildi. 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bolu'da son 1 haftada gerçekleştirilen 9 kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Bolu Valiliği, 28 Nisan-04 Mayıs tarihlerinde yürütülen kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına ilişkin verileri paylaştı. Buna göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 6 günde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 9 operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 69 kilogram kıyılmış sarmalık tütün, 100 paket kaçak sigara, 1 tabanca, 1 şarjör ve 8 adet fişek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişi hakkında, "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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