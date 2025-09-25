Haberler

Bolu'da Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, kaçak tütün satan şahıslara yönelik düzenlediği operasyonda çok sayıda tütün malzemesi ve makine ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda çok sayıda kaçak tütün ve tütün malzemeli ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kaçak tütün satan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait ev ve işyerlerinde yapılan aramada, sanayi tipi makaron doldurma makinesi, hassas terazi, 11 adet kollu manuel makaron doldurma makinesi, 25 adet makaron doldurma aparatı, 22 bin 500 adet sigara sarma kağıdı, 29 bin 300 adet içi tütün doldurulmuş makaron, 101 bin 200 adet bandrolsüz boş makaron, 69 bin 000 adet ikiz/sahte bandrollü boş makaron, 131 kg kıyılmış tütün, 1 adet faturasız kurusıkı tabanca, 670 adet makarondan koparılmış kopyalanmaya hazır bandrol ve 10,5 kg nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, 2 şüpheli şahıs ekipler tarafından gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - BOLU

