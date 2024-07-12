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Bolu'da Kaçak Orman Emvali Nakliyatı Denetlendi

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Bolu'da mobil koruma kontrol noktalarında yapılan denetimlerde kaçak orman emvali nakliyatının önüne geçilmeye çalışıldı. Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu ve sevk pusulası ile nakliyeleri denetlendi. Benzer uygulamalar farklı noktalarda da gerçekleştirilecek.

Bolu'da kaçak orman emvali nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil koruma kontrol noktaları ve geçici koruma noktalarında denetim yapıldı.

Mudurnu- Bolu karayolu üzerinde mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan uygulamada, orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlendi.

Benzer uygulama Mudurnu Orman İşletme Müdürlüğünün diğer orman işletme şeflikleri tarafından farklı noktalarda da gerçekleştirildi. Önleme ve arama uygulamalarına rutin bir şekilde devam edileceği bildirilirken, yetkililer, "Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlarımız için 7 gün 24 saat nöbetteyiz" dedi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü Mudurnu Bolu Çevre Güvenlik 3.Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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