Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak içki üretimi ve satışı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve iş yerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 42 bin lira olan kaçak içki malzemesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi. Şüphelilere ait araç ve iş yerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 42 bin lira olan 36 litre etil alkol, 439 adet alkol aroma kiti, 1 litre el yapımı viski ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, haklarında yasal işlem başlatıldı. - BOLU