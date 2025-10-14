Bolu'da Kaçak İçki Operasyonu: 1 Gözaltı
Bolu'da jandarma, kaçak içki üretimi yapan bir kişiye yönelik düzenlediği operasyonda 48 litre etil alkol, 10 litre el yapımı rakı, ruhsatsız av tüfeği ve diğer malzemeler ele geçirirken, 1 kişiyi gözaltına aldı.
Bolu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak içki üretiminde kullanılan malzemeler ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak alkol üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Şüpheli bir kişinin ikametinde ve işyerinde yapılan aramalarda, 48 litre etil alkol, 10 litre el yapımı rakı, 227 adet doluma hazır şişe, 38 adet içki aroması kiti, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 4 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa