Bolu'da Kaçak Emval Nakliyatı Denetimleri Yapıldı

Bolu'da kaçak emval nakliyatının önüne geçmek için "Mobil Koruma Kontrol" noktaları ve geçici koruma noktalarında denetimler yapıldı.

Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şeflikleri tarafından ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması çerçevesinde denetim gerçekleştirildi. Mobil kontrol noktalarında yapılan denetimlerde, İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetim uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası ve nakliyeleri denetlendi. Önleme ve arama uygulamalarına rutin bir şekilde devam edileceği öğrenildi. - BOLU